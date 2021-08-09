شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليحقق هدفنا الأول 69.65 ويكسره ليغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، بانتظار زيارة مستوى 67.70 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 69.65 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط