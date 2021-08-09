الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يحقق الهدف الأول – تحليل - 09-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليحقق هدفنا الأول 69.65 ويكسره ليغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، بانتظار زيارة مستوى 67.70 كهدف سلبي تالي.

 

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 69.65 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 70.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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