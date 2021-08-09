شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا الأول عند 67.45 وكسره ليستقر دونه الآن، مما يدعم التوقعات بمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 65.20.

الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، والذي سيبقى قائماً وفعالاً بشرط الثبات دون 67.45، حيث إن اختراق هذا المستوى قد يدفع السعر لاختبار مستوى 69.25 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.15 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط