الاقتصاد

النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 09-08-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من تحقيق هدفنا الأول عند 67.45 وكسره ليستقر دونه الآن، مما يدعم التوقعات بمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 65.20.

 

الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو السلبي المقترح، والذي سيبقى قائماً وفعالاً بشرط الثبات دون 67.45، حيث إن اختراق هذا المستوى قد يدفع السعر لاختبار مستوى 69.25 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.15 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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