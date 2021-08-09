شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجّل انخفاض قوي – تحليل - 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر سعر الفضة انخفاضاً حاداً مع افتتاح تداولات اليوم ليصل إلى مناطق 22.30، المناطق الأدنى لهذا العام، وارتد صعوداً بشكل قوي ليستقر قرب 24.00، ونتوقّع استئناف الميل الهابط لزيارة مناطق 22.90 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن السعر يتحرك ضمن قناة هابطة تدعم استمرار الانخفاض المتوقع.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي يدعم السيناريو السلبي المقترح، مع الانتباه إلى أن الفشل بتجاوز 23.75 سيقود السعر لبدء موجة صاعدة لحظية تستهدف اختبار مناطق 24.60 وقد تمتد إلى 25.15 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 24.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط