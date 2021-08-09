شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بانخفاض حاد ليصل إلى مستوى 1685.00، متجاوزاً الأهداف السلبية المقترحة في تقاريرنا الأخيرة، ويرتفع ليستقر حول 1734.00 الآن، ونرجّح استئناف التداولات السلبية لزيارة مناطق 1680.00 من جديد.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 1770.00 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط