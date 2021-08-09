شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي العملة الموحدة اليورو لأول مرة في سبعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1763 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1759، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1765، بينما حقق الأدنى له في أربعة أشهر عند 1.1742.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً للميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلي 13.9 مليار يورو مقابل 12.6 مليار يورو في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس تقلص الاتساع إلي ما قيمته 29.2 مقابل 29.8 في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 9.27 مليون مقابل 9.21 مليون في أيار/مايو، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 5.4% مقابل 5.9% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.7%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة نحو 943 ألف وظيفة مضافة مقابل 938 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 850 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنحو 870 ألف وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.4% خلال تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

كما تتطلع الأسواق إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك حيال بناء اقتصاد شامل في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مؤسسة تحالف فورت لودرديل الكبرى، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح توماس باركين عن التوقعات الاقتصادية في مأدبة غداء غرفة رونوك الإقليمية في فيرجينيا.