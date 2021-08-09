شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ويتغيب نبض التداول اليوم الاثنين عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة الاحتفال بيوم الجبل في اليابان.

بخلاف ذلك، تابعنا السبت الماضي من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 363 مليار يوان أي ما يعادل 56.6$ مليار مقابل 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار في حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 356 مليار يوان أي ما يعادل 51.8$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

كما تابعنا أيضا منذ قليل كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات عند 0.8%، بينما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تسارع النمو إلى 9.0% والذي يعد الأعلى لها منذ عام 2008 مقابل 8.8% في حزبران/بونبو، بخلاف التوقعات عند 8.6%.

على الصعيد الأخر، تبعنها مؤخراُ تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 04:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 200.84 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,265,903 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، قرابة 3,985 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.28% ليربح 62.78 نقطة ويصل إلى المستوى 4,984.34، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.95% ليربح هو الأخر 32.68 نقطة ويصل إلى المستوى 3,490.91.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.95% ليربح 249.32 نقطة ويصل إلى المستوى 26,428.72، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.73% ليربح 3.39 نقطة ويصل إلى المستوى 3,273.75.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.10% ليخسر 12.82 نقطة ويصل إلى المستوى 12,757.18، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.09% ليربح 6.78 نقطة ويصل إلى المستوى 7,545.20.