شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع أسعار المستهلك بـ 1% والمنتجين بـ 9% سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار المستهلك في الصين خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 1% سنويا، وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين التي كانت 8ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 1ر1% خلال حزيران/يونيو الماضي.

في الوقت نفسه سجلت أسعار المستهلك خلال تموز/يوليو الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 3ر0%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 2ر0% فقط بعد تراجعها بنسبة 4ر0% شهريا خلال حزيران/يونيو.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني، أن أسعار المنتجين (الجملة) ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 9% سنوياً، متجاوزة التوقعات التي كانت 8ر8%.