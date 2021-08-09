الاقتصاد

أسعار الأسماك اليوم .. البورى يتراوح بين 47 – 65 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 9-8-2021، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، وسجل البلطي الأسواني تتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، البلطي مزارع 1 بين 21-23 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 ليسجل 17-18 جنيها للكيلو.

 

وتراوح البوري "1" بين 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، استقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر المرجان "1" يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو .

 

وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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