شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى .. اعرف سعر اللحوم اليوم بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 9 -8-2021 في محلات الجزارة والهايبر ماركت. وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال محمد يحيي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، و استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ، و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.

وأضاف يحيي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكبدة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .