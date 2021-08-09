شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الاسترالي للأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد الأدنى له منذ 28 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأدنى له منذ 21 من الشهر ذاته وعكس آنذاك الأدنى له منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 0.7353 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7351، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7328، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7358.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 9.27 مليون مقابل 9.21 مليون في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 5.4% مقابل 5.9% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.7%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة نحو 943 ألف وظيفة مضافة مقابل 938 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 850 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنحو 870 ألف وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.4% خلال تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

كما تتطلع الأسواق إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك حيال بناء اقتصاد شامل في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مؤسسة تحالف فورت لودرديل الكبرى، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح توماس باركين عن التوقعات الاقتصادية في مأدبة غداء غرفة رونوك الإقليمية في فيرجينيا.