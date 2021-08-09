شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات مرصد الإحصاء الجديد في 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، آخر الاستعدادات المتعلقة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتناول المرصد الجديد عرض لأهم الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنجازات الدولة الجارية، مثل مشروع حياة كريمة والذى يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم.

ويعرض الخليج 365، أبرز مواصفات المرصد الاحصائى الجديد، وفقا لما يلي:

- 24.5 متر طول المرصد الاحصائى الجديد على مبنى جهاز الإحصاء

- 9.22 متر عرض الشاشة على مبنى الجهاز

- 30 ثانية فترة عرض البيانات والإحصاءات على مبنى الجهاز

- من المخطط أن يتم تقسيم شاشة المرصد الجديدة على 4 أجزاء، تشمل الساعة السكانية ، عرض محتوى إحصائى، عرض التاريخ، شريط أخبار

- تشمل خطة جهاز الإحصاء موقع لعرض كافة المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

- 175 ألف سيارة يوما من المتوقع أن تري المرصد الجديد بشارع صلاح سالم

- 350 ألف مواطن من المتوقع أن يشهدوا المرصد الإحصائى الجديد عند الافتتاح