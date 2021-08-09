شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين تفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8%.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تسارع وتيرة النمو لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 إلى 9.0% مقابل 8.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 8.6%.