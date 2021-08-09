شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 363 مليار يوان أي ما يعادل 56.6$ مليار مقابل ما قيمته 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 356 مليار يوان أي ما يعادل 51.8$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.