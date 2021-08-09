الاقتصاد

اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني يفوق التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 363 مليار يوان أي ما يعادل 56.6$ مليار مقابل ما قيمته 333 مليار يوان أي ما يعادل 51.5$ مليار في حزيران/يونيو الماضي،  بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 356 مليار يوان أي ما يعادل 51.8$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات والواردات بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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