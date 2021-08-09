شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تسوية النزاع حول شركة طنطا للكتان والزيوت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة في إنهاء النزاع حول شركة طنطا للكتان والزيوت، وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة منذ عام 2011، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء تعرف علي التفاصيل فى 7 معلومات.

2- تم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية.

3- تقوم وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.

4- كانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة المستثمرعبدالإله صالح كعكي.

5- سيتم سداد المبلغ وتفويض رئيس القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية.

6- بتاريخ 14/7/2021، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار المنعقدة والصادرة بتاريخ 13/7/2021، وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.

7- يعود تاريخ هذه المنازعة إلى 21/9/2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك .