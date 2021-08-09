شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن تسوية النزاع حول شركة طنطا للكتان والزيوت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
2- تم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية.
3- تقوم وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.
4- كانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة المستثمرعبدالإله صالح كعكي.
5- سيتم سداد المبلغ وتفويض رئيس القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية.
6- بتاريخ 14/7/2021، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار المنعقدة والصادرة بتاريخ 13/7/2021، وذلك فيما يخص اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومستثمر مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.
7- يعود تاريخ هذه المنازعة إلى 21/9/2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك .