شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التمويل التنموي بين مصر وألمانيا بالنصف الأولى من 2021 (انفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مصر 12 اتفاقية تمويل تنموي مع ألمانيا في إطار استراتيجية التعاون المشتركة، خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

وتم توقيع 10 عقود تنفيذية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في صورة منح، وهي العقد المُعدل لمشروع شباب ضد التحرش الجنسي، بقيمة 4 مليون يورو لصالح وزارة الشباب والرياضة، وعقد مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 14 مليون يورو تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة، وعقد مشروع بناء القدرات المؤسسية في مجال الإدارة العامة من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية بقيمة 8 مليون يورو.

بالإضافة إلى عقد مشروع دعم التشغيل في مرحلته الثانية بقيمة 14.5 مليون يورو كمنحة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعقد مشروع تحسين نظام التعليم المزدوج المصري بقيمة 14.9 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعقد التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 6 مليون يورو لصالح وزارة البيئة، وعقد مشروع دعم الابتكار الزراعي بقيمة 7 مليون يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.