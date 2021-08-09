شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يسجل اعلى مستوى في شهر ونصف -تحليل صباحي- 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تقدمه لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 1.004 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر ونصف، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع ان يمدد السهم ارتفاعه للوصول لمستوى المقاومة 1.035 ريال كمستوى اول ثم 1.08 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.98 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.99 وبين مستوى المقاومة هو 1.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد