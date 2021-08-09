شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 1.544 ريال، متجاوزا مستوى المقاومة السابق عند 1.52 ريال، ليكون نموذج القاع المزدوج والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 1.62 ريال،ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 1.60 ريال في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.52 وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد