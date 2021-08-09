شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يتجاوز هدفه السعري الاول -تحليل صباحي- 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير متجازوا هدفه السعري الاول عند 5.25 ريال، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 5.383 ريال، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، ويتجه السهم حاليا لمستويات اعلى قد تصل الى 5.50 ريال كمستوى اول ثم 6 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.25 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.30 وبين مستوى المقاومة هو 5.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد