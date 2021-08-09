شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاحد، حيث استهل الجلسة عند مستوى 13.50 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 13.40 ريال، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، كما يقترب الساهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما قد يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 13 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.25 ريال وبين مستوى المقاومة هو 13.53 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط