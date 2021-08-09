شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 4.165 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة على المدى القصير، ويلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي قد يضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 3.50 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 4.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.09 وبين مستوى المقاومة هو 4.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط