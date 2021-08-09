شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 10954 نقطة امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر ارتفاعه على المدى القصير للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 11100 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10850 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,923 بينما مستوى المقاومة هو 10,972 نقطة