شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش عارف تستثمر بالبورصة.. 6 مزايا لشراء وثائق بصناديق المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح للراغبين في الاستثمار بالبورصة المصرية، دون أن يكون لديهم خبرة في كيفية الاستثمار بسوق المال بشراء وثائق من صناديق المؤشرات (ETFs) وهي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ولكن يتم قيد وتداول الوثائق المكونة لهذه الصناديق في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات مختلفة وذلك بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

وتتكون صناديق المؤشرات من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، فهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في البورصة، ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة فيمكن تداول صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول، وتتميز صناديق المؤشرات بـ6 مزايا وهي:

أكثر فاعلية واقتصادية تكلفة إدارتها تكون أقل من تكلفة إدارة صناديق الاستثمار العادية، لذلك فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات (ETFs) ، يساعد في الحصول على الأرباح (أو الخسائر) لسلة من الأوراق المالية دون تحمل تكاليف شراء كل ورقة مالية على حدة.





أكثر شفافيةتتميز صناديق المؤشرات (ETFs) بإمكانية متابعة أسعارها وتداولها لحظياً في أي وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة.





أكثر مرونةتتميز صناديق المؤشرات (ETFs) بأنها تتكون من مجموعة متنوعة من الأوراق المالية، مما يتيح للمستثمرين محفظة متنوعة من الأسهم بدلًا من التركيز على سهم بعينه، في الوقت الذي يتم تداولها بنفس السهولة التي يتم بها تداول سهم واحد.





التنوعتتيح صناديق المؤشرات (ETFs) الفرصة للمستثمر للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأوراق المالية وهو ما يعطى المستثمر الفرصة لدخول أسواق وقطاعات محددة ومتنوعة.

السيولة

يتم تداول صناديق المؤشرات (ETFs) خلال ساعات التداول للبورصة ولابد أن يكون لكل صناديق المؤشرات صانع سوق، حيث يلتزم صانع السوق بالبيع أو الشراء لكل من يرغب في ذلك من المستثمرين، وهو ما يضمن وجود سيولة دائمة لصناديق المؤشرات (ETFs) المتداولة في البورصة حيث يثق المستثمر دائمًا في إمكانية قيامه بيع أو شراء شهادات صناديق المؤشرات (ETFs) التي يملكها في أي وقت يرغب في ذلك.





مميزات أكثريستطيع المستثمرون شرائها بالهامش (بعد موافقة البورصة) أو وضع أوامر محددة السعر، واستثمار حجم رأس المال الذين يرغبون فيه بدون حد أدنى وهذه المميزات لا تتوافر في صناديق الاستثمار العادية.