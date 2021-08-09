شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) لليوم الثاني على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.05% بما يعادل 5.909 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ولكن ما كبح من مكاسب المؤشر الأخيرة هو بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ويبدو أنه بحاجة لتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11,000، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 11,350.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11,000 ومستوى المقاومة 11,350.