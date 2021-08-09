شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إعمار المدينة الاقتصادية (4220) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.10، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 13.90 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.56 ومستوى المقاومة 13.90.