شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 10 هللة، ليختبر السهم بهذا الصعود مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.25، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 34.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 35.60.