شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العبد اللطيف (2340) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.08% ليخسر السهم نحو 40 هللة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.25، طيلة ثبات الدعم 34.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.70 ومستوى المقاومة 40.30.