شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الراجحي (1120) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول السهم جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.68% ليكسب السهم نحو 80 هللة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 115.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 120.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 115.00 ومستوى المقاومة 120.90.