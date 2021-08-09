شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يهاجم مقاومته الحالية مرة أخرى – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.04% ليكسب السهم نحو 80 هللة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المهم 27.30.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 27.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 29.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 29.00.