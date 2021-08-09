شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 28.95، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.71% ليكسب السهم نحو 20 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 28.95، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 30.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.15 ومستوى المقاومة 30.00.