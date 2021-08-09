شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الخليجية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة الخليجية (8260) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ مه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ما أدى إلى وصوله إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.22، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.22 ومستوى المقاومة 20.04.