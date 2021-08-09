شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الرعاية الصحية يواصل الصعود – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع الرعاية الصحية (THEI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب الثامنة على التوالي بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 31.51 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,950.96، ليستهدف مستوى المقاومة 8,870.97.