شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يبقي الحال كما هو عليه – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الكثيري (3008) على عدم تغيير، وذلك بعد تراجع السهم بتداولاته السابقة في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وظل السهم يتراجع إلى أن وصل إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على وقف نزيف الخسائر، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 80.44، ليستهدف مستوى المقاومة 88.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 81.88 ومستوى المقاومة 86.40.