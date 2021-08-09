شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم تعليم ريت (4333) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.53% بما يعادل 0.08 نقطة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.30، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.26.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.68 ومستوى المقاومة 15.30.