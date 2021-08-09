شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات الأسهم الخليجية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسهم السوق الخليجية عند إغلاق تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% مغلقا عند 11215 نقطة، بزيادة 6 نقاط، مسجلا أعلى إغلاق منذ يناير 2008، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال.

وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،611.46 بانخفاض قدره 3.45 نقطة عن معدل الإقفال السابق، فيما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.88 بانخفاض قدره 2.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و478 ألفا و415 سهما بقيمة إجمالية قدرها 537 ألفا و272 دينارا بحرينيا نفذت من خلال 88 صفقة.

وأغلق سوق دبي المالي مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند مستوى 2823 نقطة، وبتداولات قليلة بلغت 100 مليون درهم فقط. وارتفعت أسهم 12 شركة من أصل 29 شركة تم تداول أسهمها أمس، بينما انخفضت أسهم 12 أخرى، وبقيت 5 على ثبات.

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية إغلاقا تاريخيا ولأول مرة فوق مستوى 7500 نقطة، وبتداولات بلغت 1.32 مليار درهم.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4007.10 نقطة مرتفعا 5.1 نقطة وبنسبة 0.127% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4002.02 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و294 ألفا و558 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 3.22% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و222 ألفا و945 ريالا عمانيا.

وأنهى مؤشر بورصة قطر، التعاملات على ارتفاع بقيمة 46.06 نقطة، أي ما نسبته 0.42%، ليصل إلى 10 آلاف و954.17 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 229 مليونا و680 ألفا و348 سهما بقيمة 426 مليونا و466 ألفا و724 ريالا، نتيجة تنفيذ 9223 صفقة في جميع القطاعات.

وتغلق بورصة الكويت تعاملاتها، أمس الأحد واليوم الاثنين، أمام المستثمرين في عطلة رسمية، احتفالا برأس السنة الهجرية.

وحسب بيان سابق للبورصة، فسوف يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس الجاري.

وكانت مؤشرات البورصة ارتفعت جماعيا بختام تعاملات الخميس الماضي، إذ صعد مؤشرها العام 0.36%، وارتفع السوق الأول 0.46%، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي نموا بنسبة 0.02% و0.05% على الترتيب.