شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: نسعى للاستحواذ على حصة في «ريلاينس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو م. أمين الناصر أن النتائج المالية التي حققتها أرامكو تعكس انتعاشا قويا في الطلب العالمي على الطاقة، ونتجه إلى النصف الثاني من عام 2021 بشكل أكثر مرونة وسلاسة، إذ يكتسب التعافي العالمي زخما، مشيرا إلى أن النتائج ستكون إيجابية للغاية بشأن النصف الثاني من العام الحالي وما بعده.

وقال الناصر: «من الواضح أن نهاية الوباء لا تزال بعيدة، والطلب العالمي على النفط لا يزال أقل من مستويات ما قبل كوفيد، لكن من المتوقع أن يصل إلى مستويات قريبة من مستوى قياسي يبلغ 100 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل».

وتابع: «مثّلت الصفقة التاريخية للبنية التحتية لخطوط الأنابيب، والبالغة 46.5 مليار ريال دعمًا لإستراتيجية أعمالنا طويلة الأجل من خلال ثقة المستثمرين الدوليين، وهو ما يمثّل تقدمًا كبيرًا في برنامج تحسين محفظة أعمالنا. كما عزز الإصدار الفريد من نوعه للصكوك من قوة مركزنا المالي، وكذلك زيادة تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين لدينا. وتمكّنا من توزيع عائد قيمته 70.3 مليار ريال لمساهمينا». وأضاف: «مع تراجع الاستثمارات التي نراها من منتجين آخرين على مستوى العالم، فإن هذا يخلق فرصة».

وقال المدير المالي لشركة أرامكو زياد المرشد: «سننصح في وقت لاحق من هذا العام بما إذا كنا سنلتزم بالأرباح العادية أو سنفعل غير ذلك».

وأوضح المرشد أن أرامكو تواصل بذل العناية الواجبة بشأن استثمار مقترح في أعمال تكرير النفط إلى الكيماويات التابعة لشركة ريلاينس إندستريز. وفي عام 2019، ناقشت أرامكو شراء حصة 20٪ مقابل 15 مليار دولار تقريبًا، لكن الصفقة تأخرت بسبب الوباء. وقالت ريلاينس الهندية في يونيو الماضي إنه ينبغي إتمام هذه الصفقة خلال هذا العام.

وشهد النفط للتو أسوأ أسبوع له منذ أكتوبر الماضي، إذ أدى انتشار متحور الدلتا، خاصة في الصين، إلى التخييم على التوقعات على المدى القصير. وهبط خام برنت بواقع 7%، ليصل إلى 70.70 دولار للبرميل.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن إعادة فتح الاقتصادات الكبرى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ ارتفع النفط الخام بنحو 40٪ هذا العام.

وفي ظل مستويات الإنفاق الرأسمالي الحالية وأسعار النفط، يتوقع معظم المحللين أن تكون أرامكو قادرة على تغطية التزامها بتوزيعات الأرباح، من خلال التدفق النقدي الحر، حتى إن العاملين في بنك أوف أمريكا أشاروا إلى ضرورة رفع مدفوعات أرامكو؛ حتى تظل قادرة على المنافسة. والآن، تعمل شركات النفط الغربية على زيادة عائدات المساهمين.

وكشفت أرامكو، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، إذ بلغ صافي الدخل 95.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 288%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، فيما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال، وبلغ صافي دخل الشركة عن النصف الأول من العام الحالي 176.9 مليار ريال، بزيادة نسبتها 103% عن الفترة نفسها من عام 2020.

وتُعزى هذه النتائج في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب العالمي في أعقاب تخفيف قيود مواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم، وتنفيذ حملات التطعيم على نطاق واسع، وتطبيق أساليب تحفيزية، وتسارع وتيرة النشاط في الأسواق الرئيسة.

وحققت الشركة 22.5 مليار ريال من خلال إصدار صكوك للشركات بالدولار الأمريكي في العالم ونجحت في بيع تلك الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى كبريات المؤسسات الاستثمارية. وشمل الإصدار ثلاث شرائح من الصكوك المباشرة وغير المضمونة.