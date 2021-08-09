شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تعتمد المخطط لمشروع ذاخر مكة والان نبدء بالتفاصيل
ويُعد اعتماد مخطط المشروع بمثابة بداية الانتقال لمرحلة جديدة سوف تتضمن العديد من الخطوات الرئيسة لاكتمال تنفيذه، وعن ذلك تحدث المهندس عبدالعزيز العبودي الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر قائلًا: «إن اعتماد المخطط العام لمشروع «ذاخر مكة» جاء نتيجة الالتزام بجميع الجوانب في تخطيط المشروع لإقامة هذا الكيان العقاري الضخم وفقًا لأفضل المعايير الهندسية في أقدس بقاع الأرض».
يتميز المشروع ببنيته التحتية الشاملة التي توفر جميع احتياجاته، حيث اكتملت تجهيزات البنية التحتية للمشروع بنسبة إنجاز تجاوزت 60%، مما سمح لنا بتشييد وإنشاء عدد من المباني التي اكتملت وأصبحت جاهزة للتشغيل. وسوف يسهم اعتماد المخطط العام في تسريع وتيرة الربط بشبكة الطرق الرئيسة المحيطة بالمشروع مثل الطريق الدائري الثالث، وطريق المسجد الحرام، وطريق الحجون، كما سيسهم أيضًا في تسهيل ربط المشروع بشبكات الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والألياف الضوئية، حيث إن اكتمال الربط يعد متطلبًا رئيسًا للبدء في عملية إصدار سندات الملكية في المرحلة المقبلة.