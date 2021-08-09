شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العامة للكيماويات: توطين الصناعة كفيل بخفض فاتورة الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد المهندس عماد حمدى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن توطين الصناعة ودعم الدولة لهذا الملف المهم كفيل بخفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير ، وبصورة تدريجية، مما ينعكس علي تحسن الميزان التجارى، وبالتالى توفير العملة الصعبة.

أضاف المهندس عماد حمدى لـ"الخليج 365"، أن توجهات الدولة بتوطين الصناعة والتوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية فى مختلف المحافظات من أهم وسائل خفض الاستيراد، وفى الوقت نفسه زيادة الصادرات، ولا سيما فى ظل استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية بخلاف توفير احتياجات السوق المحلى، لافتا أن هذا الامر كفيل بتوفير آلاف فرص العمل للشباب، وهو هدف رئيسي للحكومة .

وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية من أهم مصادر التصدير، سواء صناعة الأسمدة أو الكيماويات بمختلف صناعاتها، مما يتطلب التوسع فيها تزامنا مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية كبيرة وتوسع فى حركة العمران.