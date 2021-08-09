شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تتراجع 17 جنيها في أسبوع.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع بقيمة 17 جنيها، إذ هبط عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر من 792 جنيها للجرام إلى 775 جنيها للجرام في ختام تداولات الأسبوع، ليستقر السعر عند هذا الحد حتى نهاية اليوم الأحد ومستهل تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر، لعيار 18 سجل 664 جنيها وعيار 21 سجل 775 جنيها، وعيار 24 سجل 886 جنيها والجنيه الذهب 6200 جنيه وأونصة الذهب 1764 دولارا.

أسباب هبوط الذهب

وشهدنا أسبوع شديد جداً على الذهب، حيث تعرض المعدن النفيس علي المستوي العالمي لضغط وخسائر كبيرة في البورصات العالمية لتشهد الأسواق عمليات بيع كبيرة بختام جلسات الأسبوع، وهو ما تسبب في تراجعات ملحوظة تقترب من 2.4% في البورصة العالمية، لتهبط أونصة الذهب من 1800 دولار إلي 1764 دولار ليغلق سوق الذهب العالمي على هذا السعر.

وتمكن الدولار الأمريكي من الارتداد صعوداً في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الذي صدر الأسبوع الماضي، وأضاف الاقتصاد الأمريكي 943 ألف وظيفة في يوليو أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 870 ألف فقط، وانخفضت البطالة إلى 5.4% وهو أدنى مستوى منذ الانتعاش القوي في عام 2020. أيضًا، كان متوسط الأجور في الساعة مفاجأة إيجابية، حيث نما بشكل أسرع من المتوقع بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو ما أثر سلباً على الذهب وتسبب في هذا الهبوط.