أخبار البورصة اليوم الأحد 8-8-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 8-8-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، المصرية للمنتجعات السياحية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك 198.5 ألف سهم، 350 ألف سهم، 95 ألف سهم، 10 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 620 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك 15 سهم، 5 آلاف سهم، 933 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العبور للاستثمار العقاري 15 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 2 مليون سهم.

نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مبيعات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12.15%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 30.47%. نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مبيعات بلغت 8.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12.15%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 2.7 مليار جنيه بنسبة نمو 30.47%.

كما أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية غير المدققة وحققت الشركة صافي ربح شامل الضريبة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 بلغ 85.61 مليون جنيه مقابل مبلغ 104.71 مليون جنيه لنفس الفترة المثيلة من العام السابق، كما وافق المجلس على مقترح تعديل مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022 لحين العرض على الجمعية العامة للشركة.

إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العربية للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، بلتون المالية القابضة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جنوب الوادي للأسمنت، دايس للملابس الجاهزة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العربية للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، بلتون المالية القابضة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جنوب الوادي للأسمنت، دايس للملابس الجاهزة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية المتحدة للشحن والتفريغ، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بي انفستمنتس القابضة، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دلتا للطباعة والتغليف، روبكس العالمية لتصنيع البلاسنيك والاكريلك، اميرالد للاستثمار العقاري.



البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه. البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.64%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 7.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 92.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13169 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3859 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

أجازةقررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 15 أغسطس لعام 2021.