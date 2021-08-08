5.8 مليارات أرباح السعودية للكهرباء في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت الشركة السعودية للكهرباء صافي ربح في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 5.8 مليارات ريال مقابل خسائر بمقدار 869 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2020.

وأظهرت النتائج المالية للشركة تسجيل ربح تشغيلي بلغ 6.46 مليارات ريال خلال الربع الثاني، مقابل 350 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 1746%. وكذلك تسجيل إجمالي ربح 6.8 مليارات ريال خلال الربع الثاني، مقابل 789 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 763%.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح 7.5 مليارات ريال، مقابل خسائر 3.3 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 0.89 ريال، مقابل خسائر 0.79 ريال خلال الفترة المماثلة في 2020.

التحول إلى الأرباح

وأرجعت الشركة تحقيق صافي ربح للربع الثاني مقارنة بتحقيق صافي خسارة بالربع المماثل من العام السابق إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020، حيث تم:

01 إلغاء الرسم الحكومي ابتداء من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل الربع المماثل من العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 4.5 مليارات ريال

02 تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداء من العام المالي 2021، وبناء عليه يتم صرف مبلغ ربع سنوي تقديري لحساب الموازنة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي

03 انخفاض أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى نمو مبيعات الطاقة بنسبة 9%.

نتائج الربع الثاني 2021:

إيرادات تشغيلية 18.9 مليار ريال

إجمالي الربح 6.8 مليارات ريال

الربح التشغيلي 6.5 مليارات ريال

صافي الربح 5.8 مليارات ريال

نتائج النصف الأول 2021:

إيرادات تشغيلية 32.2 مليار ريال

إجمالي الربح 9.7 مليارات ريال

الربح التشغيلي 8.7 مليارات ريال

صافي الربح 7.5 مليارات ريال