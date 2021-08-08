"تداول" تُعلن مواعيد الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ "ريدان الغذائية"

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت تداول السعودية عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة ريدان الغذائية اعتباراً من يوم الإثنين 01/01/ الموافق 9 أغسطس الجاري .

وأفادت السوق، في بيان لها، اليوم الأحد، بأن فترة التداول تنتهي في يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس الجاري، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري.

وكانت الجمعية العمومية للشركة، قد وافقت، خلال يوليو الجاري، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، وذلك بطرح وإدراج 11.250 مليون سهم حقوق أولوية.

وتستهدف الشركة إلى من زيادة رأس المال هودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 6.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا) وارتفاع تكلفة المبيعات (المباشرة وغير المباشرة) وارتفاع التكاليف التشغيلية (الاقفال المؤقت والنهائي لبعض الفروع). وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.