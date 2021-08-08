شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أملاك العالمية" ترتفع 18.6% بالربع الثاني لانخفاض تكاليف الاقتراض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 18.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 28.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 23.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة صافي دخل من العمولات بلغ 54.4 مليون ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 52.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض تكاليف الاقتراض بالاضافه الى عكس مخصص انخفاض القيمة لخسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الثاني من العام 2021.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 52.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 53.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.2 مليون ريال في الربع الأول 2021 مقابل أرباح بلغت 29.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.