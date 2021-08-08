الاقتصاد

المواصفات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت المواصفات السعودية المصنعين والموردين ابتداء من تاريخ 1 نوفمبر 2021 بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» ، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX»، للسماح بدخول عدد من المنتجات من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة.

وطالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الموردين والمصنعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» للمنتجات التالية: قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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