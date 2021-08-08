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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت المواصفات السعودية المصنعين والموردين ابتداء من تاريخ 1 نوفمبر 2021 بالحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» ، وشهادة الاعتراف الوطنية الخاصة بالمعدات والأجهزة المخصصة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار «IECEX»، للسماح بدخول عدد من المنتجات من المنافذ الجمركية وتداولها في أسواق المملكة.

وطالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الموردين والمصنعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» للمنتجات التالية: قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).