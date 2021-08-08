المواصفات السعودية

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وطالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الموردين والمصنعين بضرورة الحصول على شهادة الاعتراف الوطنية للأجهزة والمكونات الكهروتقنية «IECEE» للمنتجات التالية: قاطعات التيار الكهربائية، وكابلات شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة الحلاقة الكهربائية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبي (PC).
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