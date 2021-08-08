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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الوطنية للإسكان أطلقت أمس مشروع «أصالة الجوان» في ضاحية الجوّان بالرياض - إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابعة لبرنامج سكني -، ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية الواقع بالضاحية شمال مدينة الرياض، وتنفذ «الوطنية للإسكان» المشروع كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين فرعيين من القطاع الخاص. ويوفر «أصالة الجوان» 600 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع فيلا وتاون هاوس بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر، ويمكن للأسر السعودية الراغبة في معاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض.

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