«المنافسة» توافق على اندماج الدرع العربي مع الأهلي للتكافل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الهيئة العامة للمنافسة على اندماج شركة الدرع العربي مع شركة الأهلي للتكافل.

وأكدت الهيئة في بيان لها، عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل.

وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن التركز يتضمن اندماج شركة «الدرع العربي» مع شركة «الأهلي للتكافل».

ووقعت شركتا الدرع للتأمين والأهلي للتكافل في يوليو الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة.

اتفاقية الاندماج بين الشركتين:

