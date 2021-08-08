«المنافسة» توافق على اندماج الدرع العربي مع الأهلي للتكافل

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وأكدت الهيئة في بيان لها، عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وشركة الأهلي للتكافل.
وأوضحت الهيئة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن التركز يتضمن اندماج شركة «الدرع العربي» مع شركة «الأهلي للتكافل».
ووقعت شركتا الدرع للتأمين والأهلي للتكافل في يوليو الماضي، اتفاقية اندماج ملزمة.
اتفاقية الاندماج بين الشركتين:
- طريقة الاندماج: عن طريق دمج شركة الأهلي للتكافل في شركة الدرع العربي ونقل جميع أصول والتزامات «الأهلي للتكافل» إلى «الدرع العربي».
- قيمة الاستحواذ: ستقوم شركة الدرع للتأمين بزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال إلى 638.52 مليون ريال عبر إصدار عدد 23.85 مليون سهم عادي جديد، في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية للشركتين كلتيهما.
- القيمة الاسمية للسهم: 10 ريالات للسهم
- معامل المبادلة: إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد في شركة الأهلي للتكافل.
- رأسمال الكيان الجديد: 638.52 مليون ريال.
- ملكية مساهمي الدرع العربي عند إتمام الصفقة: 62.64 %.
- ملكية مساهمي الأهلي للتكافل بعد إتمام الصفقة: 37.36 %.
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