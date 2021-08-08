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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 6,772 جولة نفذتها فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير خلال يوليو الماضي، على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين. وأسفرت هذه الجولات عن ضبط 1372 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى 649 مخالفة للإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، كما تم توجيه 4751 إنذارا للمنشآت المخالفة.

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