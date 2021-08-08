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وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن بيانات الهيئة العامة للجمارك، يمثل هذا الحجم للتجارة الخارجية زيادة بنسبة 22.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وسجلت الصادرات والواردات نموا مزدوج الرقم خلال الفترة يناير- يوليو، حيث زادتا بواقع 24.5%، و24.4% على أساس سنوي، على الترتيب.
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