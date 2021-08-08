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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 24.5 % زيادة في إجمالي حجم صادرات الصين وواردتها على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليسجل 21.34 تريليون يوان (حوالي 3.3 تريليون دولار).

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن بيانات الهيئة العامة للجمارك، يمثل هذا الحجم للتجارة الخارجية زيادة بنسبة 22.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وسجلت الصادرات والواردات نموا مزدوج الرقم خلال الفترة يناير- يوليو، حيث زادتا بواقع 24.5%، و24.4% على أساس سنوي، على الترتيب.