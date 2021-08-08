الخليفي: توفير بيئة تنافسية عادلة يعزز ازدهار الاقتصاد السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور أحمد الخليفي، أن توفير بيئة اقتصادية تنافسية عادلة سيعزز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي.

ورفع الخليفي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة وأن يوفقه للإسهام في الرقي بأعمال الهيئة تحقيقا لرؤى القيادة الرشيدة.

وقال «إن نمو وازدهار الاقتصاد السعودي يعتمد على توفير بيئة اقتصادية تنافسية جاذبة وعادلة»، وأضاف «هذا ما نطمح ومنسوبو الهيئة إلى ترجمته إلى واقع».

وأعرب عن شكره للدكتور محمد الجاسر على جهوده خلال الفترة الماضية متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

وصدر المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29 بالمصادقة على نظام المنافسة، وذلك انسجاما مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة والتطورات الكبيرة الجارية في المجال الاقتصادي، ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، حيث يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

وتتبنى الهيئة السياسات المحفزة للمنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يحسن أداء الأسواق، لدعم ثقة المستهلك وقطاع الأعمال، والمساهمة في تدفق الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة.