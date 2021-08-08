شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 8-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه.



إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: تنمية للاستثمار العقاري، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العربية للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، بلتون المالية القابضة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جنوب الوادي للأسمنت، دايس للملابس الجاهزة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية. إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: تنمية للاستثمار العقاري، غاز مصر، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الأهلي للتنمية والاستثمار، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، العربية للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، مصر بني سويف للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، بلتون المالية القابضة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، جنوب الوادي للأسمنت، دايس للملابس الجاهزة، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: العربية المتحدة للشحن والتفريغ، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بي انفستمنتس القابضة، العربية لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دلتا للطباعة والتغليف، روبكس العالمية لتصنيع البلاسنيك والاكريلك، اميرالد للاستثمار العقاري.



البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه. البورصة تربح 4 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه عند مستوى 710.478 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.64%، والعرب على 6.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 7.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 92.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 10738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2401 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13169 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 2878 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3859 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 1078 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.68%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 33.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 4.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.68%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 65.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 34.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.54%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 19.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 8.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 11.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.