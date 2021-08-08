شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأحد.. صرف 84 مليار جنيه معاشات عبر البريد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، عددا من الأخبار على مدار اليوم الأحد، والتي أبرزها ما أعلنه أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أنه يستهدف أن يصل رأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه خلال 7 أو 8 سنوات، بناء على توجيهات الرئيس وهذا يعد فى تاريخ الصناديق إنجاز، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار فى القطاعات التى يستهدفها الصندوق.

رأس مال الصندوق سيتحرك لـ 15 مليار جنيه

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي لـ"الخليج 365"، أن خطة رأس مال الصندوق ستتحرك بخطوات عريضة فكانت الخطوة الأولى هى 5 مليارات جنيه ثم الوصول إلى 15 مليار جنيه نتيجة للأصول التى يمتلكها الصندوق ، مؤكدا ان الصندوق يستهدف مضاعفة المحفظة الاستثمارية خلال 2022، فى مجالات الصناعات التكنولوجية والبنية الرقمية والاقتصاد الرقمى.

وأوضح سليمان، أن الخطة الاستثمارية للصندوق السيادي تقوم على أحداث قفزات استثمارية كبرى فى القطاعات التى تحتاج إلى حجم استثمارات ضخم وتخدم مستهدفات الدولة المصرية مع الحفاظ على استراتيجية الدولة، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار فى قطاع البينية الاساسية نظرا لأنه من القطاعات الحيوية للدولة من خلال تشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات فى مجال تحلية المياة بانشاء محطات لخدمة مستهدفات الخطة القومية بجانب العمل على توطين صناعة تكنولوجيًا تحلية المياه مما يتطلب انشاء عدد كبير من محطات تحليه المياه بسعه انتاج عالية، لتصبح مصر من الدول الرائدة من حيث سعات التحلية على مستوى العالم باستخدام هذه التكنولوجيا ، مؤكدا انشاء محطات سيعطى لنا القدرة فى التفاوض مع منتجى التكنولوجيا لتوطين هذه النوعية من التكنولوجيا فى مصر لتكون مصر من الدول التى تصنع منتجات ومكونات محطات تحلية المياه، مؤكدا أن توطين صناعه المكونان سيساهم فى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد .

84 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد عام2020

قال طاهر حسن، رئيس قطاع الاحصاءات السكانية والتعدادات، إن إجمالي المعاشات التي تم صرفها من خلال مكاتب البريد بلغت نحو 84 مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف طاهر حسن، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الجهاز، أن هناك نحو 100 حالة زواج في الساعة عام 2020، كما تراجعت معدلات الطلاق لتصل إلى 222 ألف حالة طلاق مقابل 237 ألف حالة طلاق عام 2019، بمعدل 25 حالة طلاق في الساعة، كما شهد عام 2020 ألف حالة خلع.

ويكمل طاهر حسن، أن 79 ألف جنيه هو متوسط دخل الفرد عام 2020، 80 ألف جنيه المتوسط في الحضر و59 ألف في الريف، وبلغ متوسط انفاق الأسرة 61 ألف جنيه عام 2020، 31% نسبة انفاق الأسر على الطعام و7.5% نسبة الانفاق على التعليم.

25 مليار دولار صادرات غير بترولية عام 2020 أغلبها من الذهب

عرض مصطفي سعد رئيس قطاع الاحصاءات الاقتصادية والتعبوية، مجموعة لنماذج من المؤشرات الاقتصادية المقرر عرضها من خلال المرصد الاحصائى الجديد لجهاز الإحصاء.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، لعرض التطورات المتعلقة بالمرصد الاحصائى الجديد الذى يستعد جهاز الإحصاء لافتتاحه على غرار الساعة السكانية المعلقة على مبني الجهاز.

وقال مصطفي سعد، إن إنتاج مصر من الارز يبلغ 4.8 مليون طن يحقق 79% من الاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد يصل إلى 39 كيلو جرام للفرد سنويا.

ويكمل مصطفي سعد، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 25 مليار دولار عام 2020، وكانت صادرات الذهب في الصدارة، أما الواردات فبلغت 70 مليار دولار أغلبها واردات غير بترولية والصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التي تستورد منها مصر.

12 اتفاقية تمويل تنموي مع ألمانيا بقيمة 197مليون يورو خلال النصف الأول من 2021

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموي في إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهني وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي في بيان، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، تم توقيع اتفاقي التعاون المالي والفني مع الحكومة الألمانية لعام 2019، وبموجبهما يتم إتاحة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، لتمويل مشروعات في قطاعات، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص والإصلاح الإداري والدعم المائي والصرف الصحي.

تدشين المجمعات الصناعية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة التوسع في اقامة المجمعات الصناعة المتكاملة، وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كافة محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الأقصر والتي تفقدت خلالها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية، رافق الوزيرة المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، الى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

وقالت الوزيرة، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وباجمالي تكلفة تصل الى 10 مليار جنيه، مشيرةً الى ان الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وأوضحت جامع، أنه تم الانتهاء من انشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الانشطة المتنوعة: (غذائى، هندسى، كيماوى، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء)، بإجمالى تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح حوالى 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم تخصيص بعض الوحدات، وجاري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التى تم تخصيصها.